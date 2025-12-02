Alberto Natella asumió como ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia

Además, Lucas Poliche tomó juramento como nuevo ministro de Integración Regional, Logística y Transporte.

El Gobierno de Catamarca oficializó ayer los primeros movimientos en el gabinete, en el marco de la reconfiguración política que dejaron las recientes elecciones provinciales y nacionales.

El gobernador Raúl Jalil tomó juramento a Alberto Natella como nuevo ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, reemplazando a Fernando Monguillot, quien ocupará una banca como diputado nacional. Hasta ahora, Natella se desempeñaba como secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

En paralelo, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte también renovó su conducción. Lucas Poliche tomó juramento como nuevo ministro en lugar de Eduardo Andrada, quien deja el cargo para asumir como diputado provincial.

Del acto de Asunción participaron el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; la senadora nacional, Lucía Corpacci; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; la ministra de Cultura, Turismo y Deportes, Daiana Roldán; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, intendentes del interior, entre otras autoridades provinciales y municipales.