Racing eliminó a Tigre y jugará con Boca

Racing y Tigre protagonizaron un partidazo este lunes el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que terminó con la clasificación por penales de la “Academia”, con Facundo Cambeses como héroe tapando dos disparos.

El encuentro lo tuvo al árbitro Andrés Merlo en el ojo de la tormenta: hubo tres expulsados y un posible penal para el local, que no sancionó ni fue a revisar al VAR.