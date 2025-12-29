Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo ayer en la ciudad Hammonton, ubicada al sur de Nueva Jersey. El accidente dejó un saldo de un muerto y un herido, según informaron las autoridades federales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el siniestro se produjo tras una colisión en el aire entre dos helicópteros, un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, afirmó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 de la mañana (hora local) y que la policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

La persona herida presentaba graves lesiones y fue trasladada a un hospital cercano. Un video difundido en X mostró la caída de uno de los helicópteros involucrados en el accidente girando rápidamente hacia el suelo.

El jefe del Departamento de Bomberos de Hammonton, Sean Macri, afirmó, en diálogo con CNN, que encontraron la carrocería blanca del Enstrom 280C carbonizada.