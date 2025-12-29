“Hice un comentario fuera de lugar”: Mirtha Legrand le pidió disculpas a Alejandro Fantino

La conductora sorprendió al arrancar su programa leyendo un mensaje especial para el periodista, reconociendo públicamente un momento doloroso de su mesa en 2018.

En uno de los momentos más inesperados y solemnes del cierre televisivo del año, Mirtha Legrand sorprendió a la audiencia al iniciar su programa con un pedido de disculpas público dirigido a Alejandro Fantino.

La escena ocurrió en los primeros minutos de La noche de Mirtha (Eltrece), cuando la conductora dejó de lado el tono habitual de bienvenida para leer un comunicado con gesto serio y voz firme.

“Esto es muy serio”, advirtió la diva antes de avanzar con el mensaje. Acto seguido, pidió disculpas “en mi nombre y en el de la producción” al periodista y a su familia por haberse sentido agraviados “en su honor” por un hecho ocurrido años atrás en su programa. “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario fuera de lugar que hice”, concluyó, antes de cambiar abruptamente de tema y dar inicio formal a la mesa.

El pedido de perdón remitió directamente a uno de los episodios más escandalosos que atravesó el ciclo en su historia reciente: la visita de Natacha Jaitt en marzo de 2018. Aquella noche la mediática lanzó graves acusaciones contra periodistas y figuras públicas. Aunque Fantino no fue mencionado de manera explícita, las insinuaciones motivaron especulaciones y una defensa por parte del conductor en el ámbito de la Justicia.

Aquella vez, Fantino respondió públicamente en su programa y expresó el daño que le habían provocado los dichos al aire. “Es una mancha venenosa”, dijo entonces, al explicar que ese tipo de acusaciones no solo afectan la imagen pública, sino también la vida personal y profesional. En ese descargo, el periodista manifestó su profunda desilusión con Mirtha, a quien definió como “un faro del medio” y una figura a la que admiraba profundamente. “Siento una profunda desilusión, señora”, expresó en aquel momento, marcando un quiebre simbólico con la conductora.

Días después del escándalo, Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor del ciclo, salió públicamente a pedir disculpas y asumió la responsabilidad por la invitación de Jaitt. Reconoció que la producción no había sabido contener la situación y que la conductora se había visto “avasallada” por los dichos de la invitada. Sin embargo, esas disculpas no fueron suficientes para cerrar el conflicto.

Fantino decidió acudir a la Justicia e inició una demanda civil y comercial. Años más tarde, se supo que, según consta en la causa, la acusación mediática le habría hecho perder un importante contrato laboral internacional. En distintas entrevistas, el periodista explicó que su objetivo nunca fue económico, sino la reivindicación de su nombre y su honor. “La plata no me la pienso quedar”, dijo en 2024, al contar que el proceso judicial seguía su curso, aunque él había tomado distancia emocional del caso.

En ese contexto, el pedido de disculpas de Mirtha adquiere una dimensión distinta. No se trató de un comentario al pasar ni de una referencia ambigua, sino de un mensaje cuidadosamente leído, en un tono formal y con una clara intención reparadora. La decisión de hacerlo al aire, en el inicio del programa y sin mediaciones, marcó un gesto poco habitual incluso para una figura acostumbrada a atravesar décadas de polémicas.

La herida que lleva más de siete años abierta y aún tiene ramificaciones judiciales. Por lo pronto, el gesto de la diva de los almuerzos no pasó desapercibido y quedó como uno de los momentos más fuertes y reflexivos del cierre del año en la televisión argentina.