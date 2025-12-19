El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el presupuesto 2026 para el Municipio de Fray

Home Catamarca El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el presupuesto 2026 para el Municipio...
En el marco de la trigésima sesión ordinaria del periodo legislativo 2025, los concejales y concejalas de Fray Mamerto Esquiú aprobaron por unanimidad el proyecto de ordenanza presupuestaria para el año 2026 enviado por el Ejecutivo Municipal.
El proyecto obtuvo el voto positivo de todos los ediles, luego de que la comisión de Hacienda diera despacho favorable y se enviara a votación nominal ayer jueves, logrando 6 votos positivos y ningún voto negativo.
La comisión de hacienda se reunió días atrás junto a la secretaria de Hacienda del municipio CPN Paula Plaza, la directora de Asuntos Previsionales CPN Cecilia Maldonado y la Jefa de Recaudación de Rentas CPN Patricia Figueroa, quienes brindaron información respecto al proyecto de ordenanza presupuestaria, que obtuvo despacho favorable y finalmente su aprobación en sesión.
Desde el municipio se indicó que el presupuesto fue elaborado siguiendo las pautas establecidas por el Gobierno de la Provincia de Catamarca, en el marco de una línea de gestión responsable, equilibrada y prudente, atendiendo al complejo contexto económico nacional y a los altibajos que presenta la coparticipación federal.
Prioriza el ordenamiento de las cuentas públicas, la continuidad de los servicios esenciales, sueldos de trabajadores, la planificación de inversiones posibles y sostenibles para la ejecución de obras, y el cuidado de los recursos del Estado municipal, sin comprometer el funcionamiento ni el desarrollo de la comunidad.
Los ediles destacaron el trabajo en conjunto realizado con el municipio para avanzar en cuestiones de índole técnica y conocer en profundidad las proyecciones del municipio, destacando la continuidad de programas y obras de contención social para la comunidad.
La aprobación unánime por parte de todos los bloques del Concejo Deliberante refleja un consenso político e institucional, entendiendo que el presupuesto es una herramienta clave para brindar previsibilidad, gobernabilidad y estabilidad en tiempos complejos.