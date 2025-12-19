Reforzaron las acciones contra el Dengue en Capital

La Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis dependiente del Ministerio provincial de Salud, realizó durante 2025 control focal en 223 barrios de la Capital, con un total de 4.205 manzanas y 61.440 viviendas inspeccionadas.

Además, se efectuaron controles focales intensificados en los denominados “lugares críticos”, como los cementerios Municipal, Banda de Varela y La Gruta.

El objetivo de estas acciones apuntó a prevenir y controlar los focos de proliferación y criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

También, continúa el monitoreo con sensores de ovipostura (ovitrampas) en barrios de La Tablada, Villa Cubas y Centro, además del Hospital de Niños Eva Perón, HSJB y Ministerio de Salud. Las ovitrampas sirven para detectar y evaluar la presencia del mosquito; determinar el rango anual de ovipostura; estimar el periodo con mayor riesgo de circulación y transmisión viral; y evaluar la eficacia de los rociados espaciales.