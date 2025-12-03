Salud acerca el Vacunatorio Móvil a los barrios de la Capital

Desde hoy y hasta este viernes, el Ministerio de Salud provincial llevará el Móvil del Vacunatorio a diferentes puntos de la Capital. El primer recorrido será hoy de 17.00 a 20.00, en el Merendero – Comedor Renacer, ubicado en Calle 22 de Abril y Nicaragua.

Asimismo, el cronograma continuará este jueves 4 en el horario de 09 a 12, en la Plaza Manuel Belgrano sita en Av. Ahumada y Barros, y de 17 a 20 horas en el Merendero y Club la Bombonerita en Av. Costanera sur.

El cronograma culminará el viernes 5 de 9 a 12 horas en el Se.Pa.Ve. Bº Virgen del Valle por Calle 1º de Mayo, y de 17 a 20 horas en el Merendero – Comedor Seres de Luz, ubicado en Av. Güemes oeste Nº 816.

Mejorar cifras de vacunación

Cabe mencionar que estas acciones se encuadran en el trabajo continuo en estrategias que mejoren las cifras de vacunación en nuestra provincia, fortaleciendo la inmunización de la población evitando la introducción de enfermedades que se encontraban erradicadas en Argentina.

También es importante resaltar que, en esta oportunidad, se inocularán a niños y niñas nacidos en 2020, con las vacunas: Varicela, Triple Viral, Poliomelitis y Triple Bacteriana (DPT). Mientras que los niños y niñas nacidos en 2014 recibieron la dosis de VPH, Triple Bacteriana Acelular (DPTa) y Meningocócica.

Además, podrán acercarse niños y niñas menores de 2 años, personas embarazadas y adultos. A los asistentes se recuerda asistir con la libreta sanitaria.