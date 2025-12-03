Asueto por el Día del Empleado Público

El Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca decretó asueto administrativo para los empleados de la administración pública provincial el día 19 de diciembre de 2025, en conmemoración del Día del Empleado Público.

La medida, oficializada a través del Decreto GS. Y JN 1566, busca permitir que los empleados públicos provinciales puedan participar en actos conmemorativos en su día.

El decreto excluye a aquellos sectores de la administración pública que ya hayan disfrutado de asuetos o franquicias horarias durante el año en curso por la conmemoración de su día específico.

Este asueto administrativo se celebra cada año el tercer viernes de diciembre, brindando un merecido reconocimiento a la labor de los empleados públicos de Catamarca.