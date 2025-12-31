Este miércoles llegó con una sorpresa para los usuarios de Banco Nación. En sus cuentas apareció un monto de dinero extra acreditado, en cada caso con diferentes montos según el sueldo de cada uno. La ilusión de un bono se coló en la mente de los clientes, pero no por mucho tiempo.

Rápidamente, se supo que se trató de un error del sistema y que llegará el momento en el que se debite ese mismo monto, que apareció “milagrosamente” en las cuentas sueldo.

Incluso la situación se volvió viral, tras hacerse público de manos de algunos legisladores nacionales que cobran su salario por ese banco.

Desde el banco comentaron que no es la primera vez que ocurre. Hace ya unos meses se dio la misma situación pero con montos menores. A algunos, los más privilegiados, les abonaron unos 700 mil pesos extra. Pero no ocurrió en todos los casos. A otros se le acreditó unos pocos pesos de más.