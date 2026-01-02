El Ministerio de Salud informó que llegaron a Catamarca 1.370 dosis de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), correspondientes a la primera entrega del año 2026, en el marco de la Campaña de vacunación que comenzará el 12 de enero, en simultáneo con todo el país.

Las dosis recibidas serán distribuidas progresivamente en los vacunatorios del sistema público de salud de toda la provincia, garantizando el acceso oportuno a la población objetivo y una correcta implementación de la estrategia sanitaria.

La Campaña está destinada a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida mediante la transferencia de anticuerpos durante el embarazo y anticipándose a la circulación estacional del virus.

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias bajas en lactantes, especialmente en los primeros meses de vida, y constituye uno de los principales motivos de consultas, internaciones y ocupación de camas pediátricas durante el invierno.

La vacunación no requiere orden médica, es gratuita y solo se deberá presentar el certificado que acredite la semana de embarazo.

Esta estrategia sanitaria busca reducir significativamente los casos de bronquiolitis grave, disminuir internaciones y complicaciones asociadas al VSR, y optimizar la demanda de las guardias pediátricas, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial durante la temporada invernal.