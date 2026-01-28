Estado de la Rutas Nacionales

Ruta Nacional Nº 38
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
Ruta Nacional Nº 40
Transitable entre Cerro Negro y el limite con Tucuman
Ruta Nacional Nº 60
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En la Quebrada de La Cébila, en el *kilómetro 1.134*, utilizar desvío por obra en calzada.
Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas ⚠️
En las travesías urbanas de Copacabana y La Puntilla transitar con precaución por agua acumulada en calzada*⚠️
El Paso de San Francisco esta *HABILITADO* entre las *09:00* y *19:00 horas*. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las *17:30*
Ruta Nacional 64
Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)
Ruta Nacional Nº 157
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
Ruta Nacional Nº 79
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.
Importante En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo. Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores. Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas. No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce. Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.
Esta información se encuentra disponible en la web de Vialidad Nacional https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas. También pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 hs. a través del n 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o vía correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar