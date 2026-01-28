Motociclista herida en Capayán

Alrededor de las 11 de la mañana se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, a unos 300 metros al norte del ingreso a la localidad de Capayán, según indicó la policía. En el lugar, una motocicleta Honda Wave 110 cc. conducida por Silvia Salvatierra ( 64), por causas que se investigan, colisionó con una camioneta Renault Kangoo, al mando de Carlos Alberto Albarracín, de 70 años. Producto del siniestro, la mujer resultó con lesiones de consideración y luego de ser asistida por facultativos médicos locales, fue derivada al Hospital San Juan Bautista. Tomaron intervención efectivos de la Comisaría de Huillapima y Peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.