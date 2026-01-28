miércoles, enero 28, 2026
HomeCatamarcaMotociclista herida en Capayán
CatamarcaPortadas

Motociclista herida en Capayán

Datamarca4
By Datamarca4

Alrededor de las 11 de la mañana se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, a unos 300 metros al norte del ingreso a la localidad de Capayán, según indicó la policía.

En el lugar, una motocicleta Honda Wave 110 cc. conducida por Silvia Salvatierra ( 64), por causas que se investigan, colisionó con una camioneta Renault Kangoo, al mando de Carlos Alberto Albarracín, de 70 años.

Producto del siniestro, la mujer resultó con lesiones de consideración y luego de ser asistida por facultativos médicos locales, fue derivada al Hospital San Juan Bautista.

Tomaron intervención efectivos de la Comisaría de Huillapima y Peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Previous article
Vialidad Provincial ejecuta trabajos preventivos tras las lluvias en el interior provincial
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora