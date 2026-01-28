Home Catamarca Vialidad Provincial ejecuta trabajos preventivos tras las lluvias en el interior provincial
La Dirección Provincial de Vialidad, despliega tareas de relevamiento, prevención y mantenimiento en zonas afectadas, tras las intensas lluvias registradas en distintos puntos del interior provincial, con especial énfasis en la localidad de Aconquija, departamento Andalgalá.
En el paraje El Lindero, sobre ruta Provincial Nº 48, las precipitaciones ocasionaron un socavón en los terraplenes de contención ubicados en el acceso al puente, producto del aumento del caudal del río del Campo. Cabe destacar que la estructura del puente no presenta daños, encontrándose en condiciones seguras para su funcionamiento.
Desde Vialidad Provincial, equipos técnicos y personal especializado se encuentran trabajando en el lugar, ejecutando tareas de recomposición de terraplenes, refuerzo de defensas y control del comportamiento del cauce, con el objetivo de preservar la infraestructura vial y brindar tranquilidad a los vecinos de la zona.
Estas acciones forman parte de un operativo integral que se desarrolla en distintos puntos del interior provincial, priorizando sectores estratégicos y garantizando la seguridad vial ante fenómenos climáticos adversos.
Se solicita a la comunidad circular con precaución y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.