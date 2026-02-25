Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó en Copa Argentina con doblete de Bareiro

Home Deportes Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó en Copa Argentina con...
El Xeneize derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de la Copa Argentina, con dos goles de Adam Bareiro en su debut goleador.
Con una formación alternativa, Boca cumplió con el objetivo y dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy en los 32avos de final de la Copa Argentina. En el estadio Padre Martearena de Salta, el Xeneize se impuso por 2-0 con una actuación determinante de Adam Bareiro.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda tuvo algunas dificultades en la primera parte ante un rival ordenado, que le hizo el trámite cuesta arriba. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo llegó la diferencia.
A los instantes finales de la etapa inicial, Bareiro apareció con un buen cabezazo para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al equipo antes del descanso. Ya en el complemento, nuevamente por la vía aérea y con un frentazo más esquinado, el paraguayo estableció el 2-0 definitivo. Tras su doblete, fue reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre. El árbitro del encuentro fue Facundo Tello.
Con la clasificación asegurada a los 16avos de final, Boca ahora espera por el ganador de la llave entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, cruce que todavía no tiene fecha ni sede confirmadas. En cuanto al calendario, el próximo compromiso del Xeneize será ante Gimnasia de Mendoza el sábado 28 de febrero a las 17:45. Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy debutará en el Federal A el 21 de marzo, aunque aún no se confirmó el fixture.