El oficialismo acelera hoy en el Senado y busca el dictamen de la reforma laboral

El plenario de comisión será hoy desde las 10.00. El Gobierno quiere aprobar la ley antes de la apertura de período ordinario que encabezará Milei el domingo 1 de marzo.

El oficialismo convocó a las comisiones del Senado para este viernes a las 10, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con cambios. La intención de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, es llevar la iniciativa al recinto el próximo viernes 27, sobre el cierre del período extraordinario de sesiones.

La Libertad Avanza activó su estrategia parlamentaria para asegurar la sanción definitiva. En el Senado, citaron a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con la idea de acompañar las modificaciones que introduzca Diputados. Entre ellas, la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.

La convocatoria generó cuestionamientos de la oposición. El diputado Germán Martínez advirtió durante el jueves: “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”.

En la misma línea, UxP publicó un comunicado que decía: “El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo así su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta nefasta norma”.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo: “Con este Gobierno el Congreso volvió a ser una escribanía. Sin deliberación no hay representación”.

Las posiciones de los senadores

Desde la UCR anticiparon que acompañarán los cambios que lleguen desde Diputados. La bancada que lidera el correntino Eduardo Vischi se inclina por respaldar el texto modificado.

El senador Eduardo Kroneberger explicó a TN: “Es una reforma que inició su debate el año pasado. Tuvo dictamen en comisiones y el radicalismo trabajó mucho para introducir modificaciones que permitieron su aprobación en el Senado. Sabemos que en Diputados se harán más cambios y creemos que van a mejorar la ley. Esperaremos el dictamen modificado y tendrá aprobación en el Senado”.

Sobre el artículo vinculado a las licencias por enfermedad, agregó: “Hay modificaciones que el radicalismo no logró imponer en el Senado. Son cambios que estaríamos dispuestos a acompañar”.

Otro bloque que adelantó su respaldo es Primero los Salteños, que integra la senadora Flavia Royón. “No solo por lo referido a las licencias por enfermedad. También voté contra el FAL”, señaló a TN, en referencia al Fondo de Asistencia Laboral previsto para el pago de indemnizaciones con un porcentaje de fondos de la ANSES.

En el oficialismo reconocen que “no fue feliz la redacción del artículo cuestionado”. Sin embargo, también señalan que su eliminación implica “un retroceso en la Modernización Laboral”.

Algunos senadores libertarios plantean que debería contemplarse un seguro de salud establecido por ley. La idea es brindar mayor previsibilidad a las empresas mediante la contratación de una póliza y, al mismo tiempo, dar garantías a los trabajadores.

Pese a las críticas internas, en La Libertad Avanza confirmaron que acompañarán las modificaciones tanto en comisión como en el recinto el próximo 27.