La provincia se prepara para transitar el tramo final de febrero con una agenda diversa de propuestas culturales, turísticas y deportivas que se desplegarán en distintos puntos del territorio, convocando tanto a residentes como a visitantes.

El viernes 20 se realizará el Festival del Durazno en El Desmonte, San José, una celebración que reúne a la comunidad en torno a la producción local y la música popular. En la Capital, la cooperativa Cachalahueca (Florida 660) será sede de “El Carnaval de Extensión”, desde las 18 horas, con música, danza, rincón infantil y entrada gratuita.

En Santa María, los corsos municipales tendrán sus últimas jornadas: el viernes 20 en Loro Huasi y el sábado 21 el gran cierre en la ciudad, con desfile de comparsas, caporales, tinkus y todo el color del carnaval tradicional.

La agenda del sábado 21 se diversifica con múltiples actividades. A las 10.30 se llevará a cabo la Cabalgata de la Confraternidad en El Rodeo. Desde las 19, la Capital convoca con el Carnaval del Parque Lineal, en el espacio que acompaña la trayectoria del arroyo Fariñango. También se desarrollará la Chaya Libre y Suelta en Villa Dolores, el Festival del Gaucho en Punta de Balasto (San José) y la tradicional Chaya de Villa Luján en Tinogasta.

La noche del sábado ofrecerá dos grandes festivales. A las 22, el Predio S.U.M. de Las Chacritas será escenario del Festival Provincial de la Lechuga – Verano 2026, con la actuación de Sangre Chamamecera, Luceros del Chamamé, Los Hermanos Molina, Simplemente Chamameceros y Potencia Chamamecera. La entrada tendrá un valor de $5.000 y se recomienda asistir con reposera. En simultáneo, el Anfiteatro Cultural “Sagrado Corazón de Jesús” de Villa Vil recibirá el 55° Festival Provincial de Misachico, con la presentación de Yutiel (ex Banda XXI), Changuito Yuteño, Clave Trío, Enrique & Tomás Olmos, Los Hermanos Rodríguez, Tiziano Suárez, Los Hilos del Viento y artistas locales.

El domingo 22 continuará la programación con propuestas deportivas y festivas. A las 8 partirá la Trepada a El Rodeo desde el Parque de los Vientos, en la Capital. En esa localidad también se vivirá la Chaya de Aurelia desde las 15, sobre calle Las Dalias. Además, se realizarán la Chaya Don Justiniano en Ampajango (San José), el Desafío al Cañón de Paclín en Los Túneles de La Merced, la competencia Los Altos Corre en Santa Rosa y el Entierro del Carnaval El Arriero en San José. La 35ª Feria Ganadera y Artesanal de la Puna se desarrollará del 25 al 28 de febrero en Antofagasta de la Sierra, con un programa que incluye acto inaugural, desfile cívico y militar, apertura de la Expo Ganadera y Artesanal, tributo a la Pachamama, disertaciones técnicas, talleres gastronómicos y artesanales, deportes de aventura, concurso de platos regionales, remate feria y el Festival Mayor en el Tinglado Municipal. El cierre contemplará premiación de ejemplares y artesanos, juegos tradicionales y actividades populares.

La Capital despedirá el carnaval el viernes 27 con “La Chaya de Eulalia”, desde las 19 en La Chacarita.