Este domingo se juegan los 8vos de la Liga de Barrios

Luego del párate del pasado domingo por las inclemencias climáticas, este domingo el predio de Nino Club, volverá a recibir otra jornada vibrante de fútbol, con la Liga de Barrios.
Se destacan grandes partidos con las llaves de 8vos que prometen ser mas que vibrantes, donde se empiezan a definir los candidatos a quedarse con el máximo cetro barrial y de las distintas copas en juego.
CANCHA 1
Talleres San Isidro vs Los Piviejos 9:00
22 de Abril fc vs San Cayetano fc 10:00
Deportivo Virgen del Valle vs La 75 fc 11:00
La Domingueta fc vs La Casero fc 12:00
22 de Abril fc vs La Catorce 22 13:00
La Esquina fc vs La TyC 14:00
La 32-50 vs La Banda fc 15:00
Los Amigos de Vitto vs Tigre fc 16:00
Resaka fc vs La Cantera fc 17:00
CANCHA 2 🏟️
Moto Rom vs La Sarmiento fc 9:00
Cachafa F.A vs El Villano fc 10:00
Deportivo Caruso vs Catamarca Utd 11:00
Deportivo 920 vs Los Amigos de Bebe 12:00
Lechuza fc vs Relámpagos Amigos 13:00
Tamo Activo fc vs Bandeños fc 14:00
Los Tremendos fc vs Los Amigos de Dilan 15:00
San Antonio Sur vs Tucumán fc 16:00
Amigos de Walter vs Tienda León Sp 17:00
Los Bajos fc vs Inter del Norte 18:00
CANCHA 3 🏟️
Manchester fc vs El Tomba fc 9:00
Tabacalero fc vs Deportivo Pakito 10:00
La Nueva Era fc vs La Pichoneta fc 11:00
Sportivo Virgen del Valle vs Pasaje Virgen del Valle 12:00
La Pacha vs Deportivo Pakito 13:00
Los Vaguitos fc vs La 70 fc 14:00
Los Borrachos fc vs Villa Eumelia Sur 15:00
Colomboargentino fc vs Los Divinos fc 16:00
Over fc vs Unión THC 17:00
CANCHA 4 🏟️
Santa Marta fc vs La Banda de Altos de Choya 9:00
Santo de Alem fc vs Los Cuervos S.B 10:00
La Villegas vs Manchester V 11:00
Manseros fc vs El Depo 12:00
Ajax fc vs La Sub 27 fc. 13:00
Roma fc vs Supercampeones 14:00
El Celeste vs La Viñita 15:00
Atlético Guemes vs Los N°1 Pincha 16:00
La 27 fc vs Combatientes 17:00