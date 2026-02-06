Este domingo se juegan los 8vos de la Liga de Barrios

By
Datamarca4
-

Luego del párate del pasado domingo por las inclemencias climáticas, este domingo el predio de Nino Club, volverá a recibir otra jornada vibrante de fútbol, con la Liga de Barrios.

Se destacan grandes partidos con las llaves de 8vos que prometen ser mas que vibrantes, donde se empiezan a definir los candidatos a quedarse con el máximo cetro barrial y de las distintas copas en juego.

CANCHA 1

Talleres San Isidro vs Los Piviejos 9:00

22 de Abril fc vs San Cayetano fc 10:00

Deportivo Virgen del Valle vs La 75 fc 11:00

La Domingueta fc vs La Casero fc 12:00

22 de Abril fc vs La Catorce 22 13:00

La Esquina fc vs La TyC 14:00

La 32-50 vs La Banda fc 15:00

Los Amigos de Vitto vs Tigre fc 16:00

Resaka fc vs La Cantera fc 17:00

CANCHA 2 🏟️

Moto Rom vs La Sarmiento fc 9:00

Cachafa F.A vs El Villano fc 10:00

Deportivo Caruso vs Catamarca Utd 11:00

Deportivo 920 vs Los Amigos de Bebe 12:00

Lechuza fc vs Relámpagos Amigos 13:00

Tamo Activo fc vs Bandeños fc 14:00

Los Tremendos fc vs Los Amigos de Dilan 15:00

San Antonio Sur vs Tucumán fc 16:00

Amigos de Walter vs Tienda León Sp 17:00

Los Bajos fc vs Inter del Norte 18:00

CANCHA 3 🏟️

Manchester fc vs El Tomba fc 9:00

Tabacalero fc vs Deportivo Pakito 10:00

La Nueva Era fc vs La Pichoneta fc 11:00

Sportivo Virgen del Valle vs Pasaje Virgen del Valle 12:00

La Pacha vs Deportivo Pakito 13:00

Los Vaguitos fc vs La 70 fc 14:00

Los Borrachos fc vs Villa Eumelia Sur 15:00

Colomboargentino fc vs Los Divinos fc 16:00

Over fc vs Unión THC 17:00

CANCHA 4 🏟️

Santa Marta fc vs La Banda de Altos de Choya 9:00

Santo de Alem fc vs Los Cuervos S.B 10:00

La Villegas vs Manchester V 11:00

Manseros fc vs El Depo 12:00

Ajax fc vs La Sub 27 fc. 13:00

Roma fc vs Supercampeones 14:00

El Celeste vs La Viñita 15:00

Atlético Guemes vs Los N°1 Pincha 16:00

La 27 fc vs Combatientes 17:00

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR