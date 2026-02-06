Pronóstico del tiempo en Catamarca

Según el Servicio Meteorológico, para el viernes 6 de enero se esperan tormentas fuertes durante la mañana y aisladas hacia la tarde y la noche. Los vientos soplarán del sur, rotando al noreste y luego al suroeste. La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 33.
El sábado 7 de enero se prevén chaparrones por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche. Los vientos serán del noreste, rotando al norte, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 34.