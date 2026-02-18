Rescatan a más de 500 animales hacinados en un camión que viajaba a Buenos Aires

El operativo, calificado como “inédito”, se realizó sobre la Ruta 34. Las especies, originarias de Santiago del Estero, eran trasladadas en condiciones críticas de hacinamiento.

Un control vial de rutina sobre la Ruta 34 se convirtió en uno de los mayores operativos de rescate de fauna silvestre de los últimos tiempos. Las fuerzas de seguridad nacionales interceptaron un camión proveniente de Santiago del Estero con destino a la provincia de Buenos Aires, descubriendo en su interior un cargamento ilegal de más de 500 animales que viajaban en condiciones deplorables.

El chofer del vehículo confesó que el cargamento fue consolidado en puntos clave del norte argentino: Monte Quemado, Campo Gallo y la capital santiagueña. Lo que debía ser un transporte de carga regular ocultaba una realidad alarmante: cientos de seres vivos apretados en cajas y jaulas precarias, sin ventilación ni cuidados básicos.

Una biodiversidad saqueada

. 219 loros habladores (una de las especies más buscadas en el mercado ilegal).

. 146 tortugas terrestres.

. 182 aves pequeñas (incluyendo ejemplares de reina mora, pipiteros de collar, jilgueros y corbatitas).

Tras el decomiso, los ejemplares fueron derivados de urgencia al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe. Allí, un equipo interdisciplinario del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático trabaja contra reloj para salvar a los animales que sobrevivieron al traslado.

El procedimiento es inédito por la cantidad de ejemplares. Actualmente cumplen una cuarentena sanitaria obligatoria, recibiendo evaluación clínica y monitoreo conductual”, informaron desde el centro.

El destino final de estas 500 vidas aún es incierto. El objetivo de “La Esmeralda” es la rehabilitación y posterior reinserción en sus hábitats naturales. Sin embargo, los técnicos advierten que este proceso depende de criterios sanitarios y ecológicos estrictos para asegurar que los animales puedan sobrevivir por su cuenta tras el trauma del cautiverio.

Este operativo no solo pone de relieve la vigencia del tráfico de fauna en el norte del país, sino que refuerza el rol de los dispositivos ambientales como piezas clave para frenar la pérdida de biodiversidad en la región.