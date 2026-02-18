Hubo un impacto económico de $750 millones por el turismo de Carnaval en la Capital 

El fin de semana largo, del 14 al 17 de febrero, dejó resultados positivos para San Fernando del Valle de Catamarca, consolidando el movimiento turístico en plena temporada estival.

La nutrida agenda “Carnavalear va con vos”, que unió a diferentes áreas municipales y a los prestadores privados, arrojó datos alentadores, superiores a los registrados en 2025.

Según el informe elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal, las diversas actividades propuestas en la agenda de carnaval generaron un impacto económico estimado en $750.310.025 (más del doble que el año pasado), impulsado por el consumo en alojamiento, gastronomía y servicios complementarios.

La multiplicidad de ofertas para disfrutar durante el fin de semana largo, gracias a la gestión conjunta de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación y Cultura, algunos concejales capitalinos y los prestadores privados, contribuyó a que los atractivos turísticos y los espacios destinados a la fiesta del carnaval estuvieran colmados.

Identidad

Las propuestas, orientadas a reflejar la identidad del carnaval norteño y a brindar la posibilidad de participar en diversas experiencias en primera persona, atrajeron a los turistas que decidieron festejar en la Capital. En la Casa de la Puna se ofrecieron talleres para crear instrumentos y coplas, recitales musicales y el tradicional desentierro del diablo; en el Pueblo Perdido de la Quebrada se enseñó a preparar la aloja de algarroba, hubo trekking por las montañas y, en diferentes plazas y espacios públicos, las chayas convocaron a cientos de personas, muchas de ellas turistas atraídos por la alegría que despiertan las fiestas populares.

En promedio, la participación en las actividades mostró una mayor presencia de residentes (entre el 70% y el 81,5%, según el atractivo), aunque también se registró una participación turística significativa.

La mayoría de los visitantes fueron de Tucumán, seguidos por Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires, siendo el principal objetivi de la visita disfrutar del fin de semana largo y, en segundo lugar, por motivos religiosos. El mayor porcentaje de turistas arribó con su familia, seguido por parejas y, en tercer lugar, en grupos de amigos. En cuanto al medio de transporte, el 67,3% eligió viajar en auto particular, seguido del ómnibus (13,1%), la moto (8,4%) y el avión (5,6%). El 53,3% del total indicó que ya conocía la ciudad.

Valoración del destino

En términos de valoración, el destino obtuvo calificaciones destacadas en prácticamente todos los ítems evaluados. La hospitalidad fue el aspecto mejor puntuado (4,46), seguida por la información turística disponible (4,37) y la estadía general (4,34). También recibieron buenas evaluaciones la oferta cultural y de entretenimiento (4,26), la gastronomía (4,22) y los alojamientos (4,23).

Mayor ocupación

Durante las cuatro jornadas arribaron 2.518 visitantes, en un contexto en el que la tasa de ocupación hotelera —calculada sobre el 70% de los alojamientos registrados y relevados— alcanzó el 45,5%, reflejando un crecimiento respecto del mismo período del año anterior.

La estadía promedio fue de 3,5 noches, lo que representa un incremento interanual del 12,9%, un dato significativo que muestra una mayor permanencia de los turistas en el destino. Este factor, combinado con el gasto promedio diario estimado en $144.113, permitió fortalecer el impacto económico general del período.

La elección de los visitantes

Más allá de las cifras puntuales, los resultados del fin de semana largo de carnaval ratifican la importancia del turismo como dinamizador de la economía local y confirman que la Capital sigue siendo la elección de muchos gracias a sus atractivos culturales y naturales.

Elena, turista de Buenos Aires, es una convencida de ello porque volvió a Catamarca en busca de sus paisajes y su historia: “tuve la oportunidad de recorrer la ciudad, atraída por la información histórica para que los chicos puedan acercarse de una manera más amigable a nuestro pasado. Hemos venido anteriormente al Pueblo Perdido, donde hay información de las comunidades originarias con datos muy interesantes. Ahora vamos a hacer trekking con muchas ganas de disfrutar la expedición”, destacó.

La satisfactoria valoración del destino en boca de los propios turistas, el crecimiento en la estadía promedio y el impacto económico reflejan una consolidación progresiva de la Capital catamarqueña como destino regional con identidad cultural y activas propuestas recreativas.