Energía para la Puna: se contrató la continuidad de la obra de línea eléctrica 33 kV hasta Antofagasta

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, con quien dialogó sobre el avance de la obra de la línea eléctrica de 33 KVA, considerada estratégica para el norte de Belén y Antofagasta de la Sierra.

La obra conectará la Puna catamarqueña con el Sistema de Interconexión Provincial y se prevé que esté finalizada para el segundo semestre de 2027.

En el encuentro se confirmó que la continuidad de la obra ya cuenta ya fue contratada, lo que permitirá avanzar de manera progresiva -por tramos- en su ejecución. En el marco de esta importante intervención de infraestructura energética, ya fueron inaugurados los primeros 17 kilómetros del tendido en el tramo Villa Vil-Barranca Larga.

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo Barranca Larga–Laguna Blanca; luego continuará Laguna Blanca–El Peñón y, finalmente, El Peñón–Antofagasta de la Sierra.

Esta es una obra histórica para la región, puesto que permitirá integrar a toda la Puna al sistema eléctrico provincial, mejorando el acceso a un servicio esencial y generando condiciones para el desarrollo productivo y económico de la Puna catamarqueña.

Estuvieron presentes en la reunión los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; de Minería, Teresita Regalado; de Energía, Agua y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, y de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni.