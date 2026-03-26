Pertenece al grupo Derwill, que es el principal fabricante de medias deportivas en el país.

En una visita encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, la empresa Rocotex presentó sus nuevos avances productivos en la planta ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo.

En la planta, las autoridades fueron recibidas por los titulares de la firma, Marcelo y Gonzalo López Izmicoz, quienes les presentaron las nuevas líneas de producción con 80 máquinas de última generación especializadas en medias deportivas de alta tecnología.

Con esta inversión la empresa ha logrado duplicar su capacidad productiva desde su desembarco en Catamarca en 2023.

Rocotex es integrante del Grupo Derwill, que es el mayor fabricante y exportador de medias del país para marcas globales como Adidas y Nike, y con esta importante ampliación en su planta de El Pantanillo, reafirma su rol estratégico en esta provincia.

La planta catamarqueña cuenta con alrededor de 50 operarios y destina su producción de medias, en este caso para la marca Adidas, a países como Colombia, Uruguay, Perú, Chile y Paraguay, además de abastecer el mercado argentino.

Las autoridades celebraron la inversión y apuesta que la firma hace en Catamarca y se comprometieron a seguir trabajando para lograr más inversiones en el sector industrial, lo que redunda esencialmente en la generación y sostenimiento de fuentes de trabajo formal.

Del recorrido también participó la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.