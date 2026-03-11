Luego de que la participante terminara su relación en pleno reality, su expareja apareció en el programa para responderle y protagonizaron un momento cargado de tensión.

La participante Luana Fernández protagonizó uno de los momentos más incómodos de Gran Hermano Generación Dorada, luego de tener un tenso cara a cara con Lucas, su ahora expareja, tras haber terminado su relación en vivo dentro del reality.

La joven de 28 años ingresó a la casa estando de novia, pero con el correr de los días comenzó a mostrarse cercana a su compañero Franco Zunino, lo que derivó en una decisión que generó fuerte repercusión entre los seguidores del programa.

En uno de los streams del reality, Luana habló públicamente sobre su relación y expresó: “Yo te dejo el camino libre para que hagas lo que tengas que hacer. Espero que estés bien, gracias por tanto, por ayudarme, pero no quiero cargar con un peso de que si en algún momento pasa algo sentirme una mier…”.

Tras esa situación, el conductor Santiago del Moro decidió habilitar el derecho a réplica para Lucas, quien apareció sorpresivamente en una pantalla dentro del SUM de la casa para hablar con ella.

Antes de ver la transmisión, Luana se mostró nerviosa y confesó: “Tengo un presentimiento raro”.

Del otro lado, Lucas comenzó el intercambio con un tono irónico: “Qué sorpresa, ¿no?”. Luego agregó: “La misma que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”.

Aunque la participante intentó justificar su decisión, su expareja continuó con su descargo y cuestionó los argumentos que ella había dado.

“Más allá de eso, me pareció poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero, que me dejabas el camino abierto a mí para que haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que querías hacer lo que quieras. El segundo argumento es que no querías sentirte mal si llegaba a pasar algo por algún tipo de sentimiento mezclado en la casa”, sostuvo.

En medio del intercambio, Luana se defendió asegurando que su actitud tenía que ver con el juego dentro del reality. “Vos sabés que esto es un juego y yo vine a jugarlo”, expresó.

Sin embargo, Lucas no dudó en responderle con dureza: “Yo no vine a hablarte de la casa, vine a hablarte de las cosas de antes. Esto es un reality y yo te vengo a hablar de la vida real: te cag… en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todo. En todos los problemas que te has metido te ayudé”, lanzó.