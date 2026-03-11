Regresa Mujeres en Foco, cine argentino dirigido por mujeres

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Mujer, la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevará adelante la tercera edición del ciclo “Mujeres en Foco”, una propuesta cinematográfica que busca visibilizar miradas, historias y problemáticas desde el trabajo de directoras argentinas.

El ciclo es una propuesta cultural libre y gratuita que promueve la difusión del cine argentino realizado por mujeres directoras, generando un espacio de encuentro, reflexión y diálogo a partir de historias que abordan distintas experiencias y realidades de las mujeres.

Esta iniciativa busca visibilizar nuevas miradas dentro del cine nacional y acercar al público producciones contemporáneas que invitan a pensar temas sociales, culturales y de género.

Las proyecciones se desarrollarán en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA, Sarmiento 613), donde se presentarán tres producciones nacionales recientes que abordan distintas experiencias vinculadas a las mujeres, sus deseos, luchas y realidades.

La primera función será “Entre Reinas” (Argentina, 2024), dirigida por Malena Fainsod y co-dirigida por Tomás Morelli, el viernes 20 de marzo a las 20 horas.

A través de un recorrido autobiográfico por los concursos de belleza que marcaron la vida de la directora y su familia, el film propone reflexionar sobre las exigencias sociales que aún pesan sobre los cuerpos de las mujeres. La película tiene una duración de 61 minutos.

El ciclo continuará el viernes 27 de marzo a las 20 horas con “Muña Muña” (Argentina, 2025), dirigida por Paula Morel Kristof. La función será además el estreno provincial de la película y contará con la presencia de sus realizadoras y protagonista.

La historia sigue a Olga, una enfermera de 60 años que vive en El Mollar, Tucumán, quien atraviesa un momento de cambios en su vida entre la inminente partida de su hijo y el despertar de un nuevo vínculo afectivo que la lleva a replantearse su propio deseo. La película tiene una duración de 71 minutos.

El ciclo cerrará el miércoles 1 de abril a las 20 horas con “Belén” (Argentina, 2025), dirigida por Dolores Fonzi. La película se sitúa en Tucumán en 2014 y reconstruye el caso de una joven acusada de haberse provocado un aborto, un hecho que generó una gran movilización social y el acompañamiento de organizaciones y colectivos de mujeres que lucharon por su libertad. La duración del film es de 105 minutos.