El gobierno oficalizó la salida de Argentina de la OMS

El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, al cumplirse un año desde la notificación formal de la decisión. La medida quedó plasmada en una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el Boletín Oficial, donde se detallan los pasos administrativos que derivaron en la desvinculación del organismo internacional.

De acuerdo con el documento, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, informó que la denuncia del acuerdo fue presentada el 17 de marzo de 2025. A partir de ese momento comenzó a correr el plazo estipulado, que finalizó esta semana con la disolución efectiva del vínculo.

La confirmación política del retiro fue realizada por el canciller Pablo Quirno, quien ratificó que la Argentina dejó de formar parte de la OMS tras cumplirse el período correspondiente desde la notificación formal.

La decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud había sido anticipada por el presidente Javier Milei en febrero del año pasado, cuando instruyó al entonces canciller Gerardo Werthein a avanzar con el proceso.

Según se argumentó en ese momento, la medida respondió a diferencias con los lineamientos adoptados por la organización durante la pandemia.

Desde la Casa Rosada sostienen que la salida se fundamenta en diferencias profundas con la agenda y el enfoque sanitario del organismo internacional. En ese sentido, el Gobierno plantea avanzar hacia un esquema de cooperación regional directa y, al mismo tiempo, mantener la participación en la Organización Panamericana de la Salud.

En respaldo a la decisión, el ministro de Salud, Mario Lugones, calificó la medida como “soberana” y aseguró que pone “en primer lugar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas sanitarias”.