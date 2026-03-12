Mujer motociclista herida en un choque en la Capital

By
Datamarca4
-

Ayer, un violento siniestro vial múltiple se registró en avenida Hipólito Yrigoyen y calle Florida.

Por causas que se investigan colisionaron una motocicleta Motomel S2, al mando de Lorena Toloza, un automóvil Chevrolet Cruze, conducido por Federico Burgos (29), y un Renault Clio manejado por Pablo Sotomayor (42), en compañía de Giuliana Agüero.

Producto del impacto la motociclista resultó con lesiones por lo que fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital San Juan Bautista.

Tomó intervención la Unidad Judicial 2.

