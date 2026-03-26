Home Catamarca Tristeza: Murió una pequeña de 6 años en siniestro vial en Capayán
Un luctuoso hecho de tránsito conmueve al departamento Capayán. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la localidad de San Martin.
En Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1050, una camioneta embistió una motocicleta, en la que iba una mujer llevando a su hijita a la escuela.
Por el impacto, la pequeña de 6 años falleció en el acto y su mamá fue trasladada con fracturas al Hospital San Juan Bautista.
Peritos trabajan en el lugar bajo las órdenes de Fiscalía.