Enrique Maza Díaz será sparring ante los “Campeones del Mundo”

El arquero catamarqueño Enrique Maza Díaz, oriundo de Guayamba, departamento El Alto, ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Diego Placente, director técnico del seleccionado argentino Sub 20. La gran cita llegará este sábado, cuando el joven guardameta tenga la posibilidad de enfrentarse nada menos que a los campeones del mundo. En un entrenamiento como sparring, Maza Díaz podrá atajar los remates de figuras consagradas como Lionel Messi y Julián Álvarez, una experiencia que marcará un antes y un después en su carrera. Para el fútbol catamarqueño, se trata de un hecho histórico, un talento local que se mide con la élite mundial, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden abrir puertas hacia los más altos niveles del deporte.