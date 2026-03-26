jueves, marzo 26, 2026
HomeDeportesEnrique Maza Díaz será sparring ante los "Campeones del Mundo"
Deportes

Enrique Maza Díaz será sparring ante los “Campeones del Mundo”

Datamarca4
By Datamarca4

El arquero catamarqueño Enrique Maza Díaz, oriundo de Guayamba, departamento El Alto, ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de Diego Placente, director técnico del seleccionado argentino Sub 20.

La gran cita llegará este sábado, cuando el joven guardameta tenga la posibilidad de enfrentarse nada menos que a los campeones del mundo. En un entrenamiento como sparring, Maza Díaz podrá atajar los remates de figuras consagradas como Lionel Messi y Julián Álvarez, una experiencia que marcará un antes y un después en su carrera.

Para el fútbol catamarqueño, se trata de un hecho histórico, un talento local que se mide con la élite mundial, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden abrir puertas hacia los más altos niveles del deporte.

Previous article
Se presenta la película “Muña Muña” de Paula Morel Kristof
Next article
Tristeza: Murió una pequeña de 6 años en siniestro vial en Capayán
Datamarca4
Datamarca4
Te puede Interesar

Datamarca

Medio digital informativo de Catamarca con 10 años de trayectoria acompañando con información seria y responsable a los catamarqueños

Siguenos en nuestras redes

© DATAMARCA COPYRIGHT 2024- NORTe Consultora