“Verano Cuidado” cerró con fuerte presencia territorial en los barrios de la Capital

"Verano Cuidado" cerró con fuerte presencia territorial en los barrios de la...
Con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, finalizó el Programa “Verano Cuidado: cuidar la salud mental también es parte del descanso”, en la Plaza del Barrio Santa Marta.
Durante enero y febrero, el dispositivo impulsado por el Ministerio de Salud recorrió distintos espacios públicos, consolidando una fuerte presencia territorial en los barrios y acercando a la comunidad espacios de escucha, información y concientización. A través de caminatas recreativas, talleres terapéuticos, lotería comunitaria y la promoción de la Línea 135, se trabajó en la prevención y el acompañamiento en salud mental.
En el cierre, que contó con números musicales, talleres simultáneos y difusión de los dispositivos vigentes.
La secretaria de Salud Mental, Florencia Acosta, expresó, “esta fue una experiencia con un balance altamente positivo, que nos confirma que estar cerca de la comunidad