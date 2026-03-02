Central le ganó a Newell’s en el «Coloso»

La Lepra, en crisis futbolística y en zona de descenso, choca con un Canalla envalentonado por su victoria en La Plata. Con goles de «Fideo» Di Maria en la primera etapa y de Enzo Copetti en el complemento. Le ganó 2 a 0
(1) Williams Barlasina
(14) Armando Méndez
(15) Saúl Salcedo
(23) Nicolás Goitea
(24) Gabriel Risso Patrón
(26) Rodrigo Herrera
(5) Luca Regiardo
(10) Valentino Acuña
(27) Luciano Herrera
(33) Walter Nuñez
(99) Juan Ignacio Ramírez
(23) Jeremías Ledesma
(32) Emanuel Coronel
(46) Ignacio Ovando
(13) Gastón Ávila
(3) Agustín Sández
(16) Enzo Giménez
(5) Franco Ibarra
(20) Vicente Pizarro
(11) Ángel Di María
(9) Alejo Veliz
(18) Julián Fernández