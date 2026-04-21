Anuncian 700 despidos en el INTI

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron despidos masivos, luego de que el presidente del organismo, Miguel Romero, confirmara que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, le solicitaron una nueva estructura y la desvinculación de más de 700 trabajadores. Esta información surgió luego de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo, durante el mediodía, con el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del instituto.

Las 700 bajas podrían representar la mitad de lo que le exigen desde la administración nacional, manifestaron a través de un comunicado.

Por su parte, Romero manifestó que si esos despidos se concretan, no serán bajo su gestión, ya que ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar: “El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir”, agregó.

En este contexto, los trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de lucha para hoy, a partir de las 10, donde habrá una conferencia de prensa en la puerta del organismo, con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno por la situación a la que los llevaron y por las consecuencias que esto acarreará no solo puertas adentro, sino también afuera.