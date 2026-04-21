Confirman la detención para acusado de incendiar la casa de su expareja

El juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, confirmó la detención para el hombre imputado por hechos de violencia de género y el incendio de la vivienda de su ex pareja. La medida fue solicitada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino.

Durante la audiencia, la fiscal fundamentó el pedido en la existencia de riesgo procesal, la reiteración de conductas delictivas y la gravedad de los hechos investigados. Indicó además que restan medidas probatorias por

producir.

El imputado representado por el Defensor Oficial N°1, Daniel Carrizo, se abstuvo de declarar al momento de la indagatoria. Fue indagado por los delitos de amenazas coactivas; amenazas simples; amenazas simples en concurso ideal con desobediencia a la autoridad; desobediencia a la autoridad; daños e incendio, todo en calidad de autor y en concurso real.

Los episodios investigados ocurrieron entre abril de 2024 y abril de 2026, en un contexto sostenido de violencia de género.

Se atribuyen conductas de amenazas reiteradas, incumplimientos de medidas judiciales de restricción, episodios de daño y, finalmente, el incendio intencional de la vivienda de la víctima ocurrido el 13 de abril de

2026, que provocó su destrucción total.