El Ministerio de Minería junto al Equipo Evaluatorio Interdisciplinario llevó a cabo la audiencia pública para el proyecto metalífero (plata y oro) ubicado en la zona de cooperación con Salta.

Las empresas concesionarias expusieron sobre los aspectos técnicos, ambientales y sociales. La instancia para consultas se extiende hasta el 7 de mayo.

Este jueves, en la Ciénaga La Redonda, se realizó la Audiencia pública del proyecto Diablillos Metalífero, ubicado en la zona de cooperación con Salta, en el marco del proceso de Participación Ciudadana convocado para evaluar el Informe de Impacto Ambiental, etapa de explotación.

Durante la jornada, de la que participaron unas 110 personas, las empresas Pacific Rim Mining Corporation Argentina y Cerro Bayo S.A. realizaron la presentación técnica del proyecto, sus distintas etapas, la línea de base, aspectos geográficos, geológicos, ambientales y sociales involucrados.

Finalizada la exposición, se habilitó un espacio de diálogo en el que los asistentes formularon consultas e inquietudes, tanto a las empresas como a los organismos públicos presentes, que se centraron principalmente en la protección ambiental, conservación de flora y fauna, la dinámica demográfica regional entre Salta y Catamarca, el plan de cierre de mina y aspectos sociales como educación, generación de empleo local y participación de proveedores de la zona.

La jornada contó con la participación de autoridades de los organismos que integran el Equipo Evaluatorio Interinstitucional: por el Ministerio de Minería: la directora Provincial de Gestión Ambiental Minera, Mercedes Pereyra; el director provincial de Escribanía de Minas, Exequiel Carrizo; y el director general del Servicio Permanente, Raúl Colombo; representantes del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, como la directora de Formación, Carolina Páez; el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, junto a su equipo; y la senadora provincial por Antofagasta de la Sierra, Marisol Soriano.

Este proceso de Participación Ciudadana se inició el 27 de marzo, fue convocado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera y se extenderá hasta el 7 de mayo. Se garantizaron instancias de acceso a la información y participación, en las distintas instancias: charlas técnicas (en la Villa de Antofagasta de la Sierra y Ciénaga La Redonda), fiscalización interinstitucional y comunitaria en el proyecto, consulta del expediente ambiental y la presente Audiencia Pública.