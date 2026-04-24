Donaron terreno para la creación de una sede universitaria en Recreo

La Fundación Fomentar para la Cultura del Trabajo realizó mediante la firma de una escritura, la donación de un terreno para la construcción de una sede de la UNCA en Recreo, departamento La Paz. El acto fue presidido por el rector de la UNCA, Oscar Arellano, y contó con la participación del vicerrector, Carlos Savio, junto a autoridades de la institución y representantes de la Fundación. Durante la firma, el representante de la Fundación Fomentar, Diego Leal, destacó el origen y el espíritu de esta iniciativa: “La fundación nace como iniciativa del hijo de uno de los socios que amaba Catamarca, el profesor Darío Bracali, quien falleció en un accidente. Una forma de honrarlo fue desarrollar esta fundación en la ciudad de Recreo. Quisimos preservar ese espíritu y llegamos a un acuerdo con la UNCA para hacer esta donación, con la idea de que se cumpla el deseo de que este espacio sirva para el desarrollo de la cultura del trabajo”.

En este sentido, Leal explicó que la fundación estaba orientada a la capacitación laboral de la comunidad, pero que tras el fallecimiento de Bracali, el proyecto se vio interrumpido. “Vimos que la mejor forma de que ese sueño continúe es donar este edificio a la UNCA, para que, con su guía, se pueda avanzar en la formación y el desarrollo de oportunidades para los jóvenes de Recreo”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de generar espacios de capacitación vinculados a las demandas productivas locales: “La posibilidad de capacitarse, aprender oficios y adquirir nuevos conocimientos es fundamental para que los jóvenes puedan desarrollarse y también reinventarse en el ámbito laboral”. Por su parte, el rector Arellano remarcó el impacto de esta donación en el proceso de expansión territorial de la universidad: “Siempre fue la impronta de la UNCA no ser solo una universidad del Valle Central, sino abrirse al interior. Sabemos que, ante las dificultades económicas, muchos catamarqueños no pueden trasladarse para estudiar, y por eso es fundamental que la universidad llegue con una presencia efectiva y activa a cada región”.