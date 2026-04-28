Firman convenio para mejorar el sistema de salud en Los Altos

El intendente de Los Altos Raul Barot firmó un convenio junto a la Ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, y el Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Cr. Juan Marchetti. El acuerdo contempla la intervención en la obra de refacción del Vacunatorio Central de Los Altos, así como la entrega de materiales destinados a la mejora de la Posta Sanitaria de Primeros Auxilios en el Barrio Obrero. Esto permitirá optimizar la infraestructura de edificios fundamentales para la atención de la salud de los vecinos y de toda la comunidad. De esta manera, el municipio manifestó que busca reafirmar la calidad de vida de la población, donde destacan la importancia de invertir en espacios que garanticen servicios de salud más seguros y accesibles.