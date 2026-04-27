Buscan posicionar a Banda de Varela como un barrio turístico

En el marco del programa “Barrio Turístico”, impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, se llevó a cabo un nuevo encuentro vecinal en Banda de Varela, bajo el firme objetivo de integrar formalmente al barrio en la oferta turística de la ciudad.

El encuentro, coordinado por el equipo técnico de la Secretaría, no solo contó con los residentes locales, sino que sumó la participación estratégica de vecinos de departamentos aledaños como Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Esta integración responde a una visión integral de la actividad: el turista no reconoce límites administrativos, y la sinergia regional potencia el atractivo de la zona.

Identidad y desarrollo sostenible

El eje central del programa busca que el crecimiento de Banda de Varela sea orgánico y participativo. Durante la reunión, se validaron estrategias conjuntas y se incorporaron nuevas voces con propuestas que apuntan a diversificar las actividades disponibles en el sector.

“La expectativa es continuar trabajando en el ordenamiento y la planificación de propuestas que sean diferenciadoras y sostenibles. Queremos contar con emprendedores calificados para que Banda de Varela sea un punto ineludible en el mapa turístico de la ciudad”, destacó la titular de la mencionada Secretaría, Inés Galíndez.

Hacia un mapa turístico ampliado

El programa “Barrio Turístico” apuesta a que la comunidad sea la protagonista del desarrollo. A través de este trabajo de validación vecinal, se busca que las experiencias ofrecidas no solo atraigan a visitantes de otras provincias y del resto del país, sino que también sean un espacio de disfrute para los propios ciudadanos catamarqueños.

Con esta iniciativa, Banda de Varela inicia una etapa de transformación urbana y turística, posicionándose como un atractivo con identidad propia, calidez comunitaria y un entorno natural único.