Fiesta vecinal por los 50 años del Barrio Municipal

Con una multitudinaria fiesta vecinal, se celebró ayer el 50 aniversario del Barrio Municipal, en la ciudad Capital, donde sus habitantes organizaron diversas actividades para conmemorar tan significativa fecha.

“Hoy nuestro barrio late más fuerte que nunca. Medio siglo de historias, mates compartidos y crecimiento juntos. Queremos dar las gracias a quienes hicieron posible este festejo inolvidable”, expresó el vecino Luciano Solohaga mediante un posteo en su cuenta personal de la red social Facebook.

Los agradecimientos de Solohaga estuvieron dirigidos de manera especial a los habitantes del barrio: Soledad Nieva, Silvina Carrizo, Marcelo Zelarayan, Ramón Encina, Claudio Moreno, Rubén Alamo y Angel (tito) Solohaga junto a quienes organizó el evento.

“A los que fundaron estas calles y los que llegaron después para sumar su vida a la nuestra. Gracias por estar. Recordamos a nuestros queridos vecinos que partieron a la casa del señor con la misa llevada a cabo por nuestro párroco Armengol Acevedo”, agregó.

A quienes se ocuparon de musicalizar la jornada, también se los reconoció en la ocasión: “a los artistas, por regalarnos su talento y ponerle color, música y alma a nuestro aniversario de forma solidaria”.

En nombre de la comunidad vecinal del barrio Municipal también se agradeció al concejal del circuito Facundo Ripoll, además de al Dr. Exequiel Moreno, Micaela Buteler, Teresa Solohaga, Maria Silva, Enzo Solohaga, Juan Palacio, Ramón Moreno, Eduardo Agüero, Juan Zelarayán, Jose Calvimonte, Roxana Bustamante y Luis Molina y familia “por poner su hogar para hacer el almuerzo y ayudarnos gracias”, escribió el vecino autor del posteo.

“¡Felices 50 años, Barrio Municipal! Que sigamos caminando juntos muchos años más”.