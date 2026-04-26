domingo, abril 26, 2026
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Un hombre fue atacado a fierrazos en la Capital

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By Datamarca4

Un gravísimo hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este sábado, en un kiosco ubicado en la casa 7 del barrio Loteo Sussex.

En el lugar un hombre identificado como Fernando Castaño fue brutalmente atacado por dos hermanos quienes lo golpearon con un hierro en la cabeza, provocándole distintos cortes, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital San Juan Bautista.

Los agresores son de apellido Casas y uno de los sindicados fue aprehendido.

Tomó intervención la Unidad Judicial 2 bajo las órdenes de la Fiscalía.

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