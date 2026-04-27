Las acciones continuarán en los barrios La Victoria, San José Obrero, Libertador II, Unca, Centro, Corralón Municipal y Eva Perón.

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde este lunes 27 al jueves 30 de abril, de 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones continuarán en los barrios La Victoria, San José Obrero, Libertador II, Unca, Centro y Corralón Municipal.

Además, se realizará eliminación de inservible (Descacharrado) en el barrio Eva Perón los días miércoles 29 y jueves 30 de abril de 9 a 13 horas.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.