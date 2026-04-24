Denuncian por abuso sexual y extorsión al diputado Javier Galán

El diputado provincial Javier Galán (MID) fue denunciado penalmente por abuso sexual y por maniobras de extorsión y maltratos laborales por parte de una exempleada de la Legislatura.

La denunciante hizo la presentación asesorada por los abogados Silvia Barrientos y Hernán Jaime Morales en la Unidad de Violencia Familiar y de Género, y al cierre de esta edición la fiscal Alejandra Antonino había solicitado las primeras medidas de rigor, entre las que destacaba el turno para el protocolo de abuso.

La denuncia estuvo acompañada por capturas de pantalla, se ofrecieron testimonios y se solicitaron medidas de restricción. Galán negó los hechos y se puso a disposición de la Justicia.

“Hemos presentado muchas pruebas, hasta existe un video, mensajes y todo”, detalló Barrientos, quien contó que hoy se realizarán las pericias sobre el celular de la denunciante, de quien además dijo que está “bajo asistencia psicológica tras haber sufrido un colapso físico”. “Es una víctima que ha estado internada por esta situación, con un cuadro de estrés terrible. Ella tiene miedo, dice que es un hombre violento”, dijo.

De acuerdo informa El Ancasti, el diputado negó la acusación. “Acá desayunándome con una nueva denuncia. Lo niego rotundamente. Le pido a la prensa que, por favor, por la gravedad de la denuncia, tengan mucho cuidado con las palabras que se usan. Me pongo totalmente a disposición de la Justicia para que investiguen. No puedo dejar de pensar que detrás de esto está la política, obviamente. Está ese deseo de separarme de mi cargo y mi función. Lo lamento muchísimo. Quedo a disposición de la Justicia y les pido que me ayuden a compartir para que esto se aclare rápidamente”, dijo Galán en un breve video que compartió anoche en sus redes, en el que se lo ve acompañado por el concejal del MID, Christian Perea Ansinelli.

El caso

La denunciante es una joven de 26 años, quien relató que el hecho habría ocurrido en noviembre del año pasado, cuando fue llevada bajo engaños a un reconocido motel de la Capital, donde el entonces diputado electo la forzó a tener relaciones sexuales.

En su relato, la joven contó que se había contactado meses antes con Galán por la red social Tik Tok, ya que ella vivía en condiciones precarias y le había solicitado ayuda para hacer un arreglo en su domicilio. Lo hizo porque el diputado acostumbra tener este tipo de gestos y mostrarlos en sus redes sociales.

Siempre según la denuncia, la joven contó que fue Galán el que mantuvo el vínculo por Tik Tok y que incluso en una oportunidad fue a comprar “de casualidad” a un comercio en el que ella había empezado a trabajar, hasta que en un momento el dirigente le ofreció sumarse a su equipo de trabajo con la promesa de nombrarla en la Legislatura si resultaba electo. Así ocurrió y la denunciante trabajó para Galán en la campaña y en las elecciones de 2025.

El episodio denunciado ocurrió en noviembre. La mujer contó que iba a encontrarse con el ya diputado electo en la Terminal de Ómnibus para ir a trabajar y que Galán se ofreció a buscarla. Así la llevó engañada a un motel, donde habría ocurrido el hecho, pese a los insistentes pedidos de su parte de irse del lugar.

Consumado el abuso, Galán designó a la joven en su equipo de trabajo en la Legislatura, pero según relató la denunciante, era obligada a cumplir horario en uno de los corralones de los que es propietario el diputado. Incluso presentó registros de que allí trabajaba.

La relación laboral se mantuvo hasta marzo pasado y siempre con insinuaciones y comentarios “subidos de tono” por parte del diputado. La joven relató que el hecho de intentar evitar el contacto con quien además era su jefe le provocó situaciones de estrés y enfermedades, por lo que debió ausentarse del trabajo algunos días. Fue entonces cuando le informaron que había sido desvinculada y que en su lugar habían designado a otra mujer.

Como agregado, en su denuncia la mujer relató que fue obligada a entregar la mitad de sus ingresos para contribuir al equipo de trabajo del legislador. “Cuando cobré $700.000 tuve que dejar $350.000, y después cuando me aumentó a $1.100.000 también tuve que dar la mitad, y lo mismo tenían que hacer mis compañeros”, relató. Ofreció el testimonio de algunos de ellos.