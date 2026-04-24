La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Cultura, concretó una importante mejora en la infraestructura del Complejo Cultural Urbano Girardi con la instalación de un tapete profesional en toda la superficie de la Sala de Danzas “Emelina Fuster Castro”.

Este equipamiento, diseñado específicamente para la práctica de ballet y disciplinas escénicas de alto impacto, ofrece condiciones óptimas de amortiguación y adherencia. La inversión tiene como objetivo central reducir el impacto físico durante los ensayos y presentaciones, brindando mayor confort y seguridad a los cientos de artistas que transitan diariamente por el espacio.

Esta mejora se suma a la reciente modernización del sistema de climatización en el Teatro del Sur, consolidando una política de puesta en valor de los edificios culturales municipales. “Entendemos que contar con infraestructura adecuada es fundamental para acompañar el crecimiento de nuestros artistas y docentes. No solo mejoramos el espacio, sino que profesionalizamos la práctica artística local”, destacaron desde la Secretaría de Educación y Cultura.

Cabe destacar que, la Sala de Danzas del Girardi es uno de los motores culturales de la ciudad. Allí desarrollan sus actividades permanentes, la Compañía Escénica Municipal y la Comedia Municipal, talleres de danzas clásicas para niños, niñas y adultos; además de agrupaciones independientes de danza contemporánea y teatro físico.

El municipio de la Capital, al frente del intendente Gustavo Saadi apuesta al desarrollo humano y la libertad de creación, asegurando que los espacios de formación y producción cuenten con los más altos estándares técnicos para el disfrute de toda la comunidad.