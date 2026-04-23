Detenidos con 6 kilos de drogas en la Capital

Entre la tarde y la noche de ayer, tras arduas tareas investigativas y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía llegaron hasta los barrios San Martín de Porres, 40 Viviendas Norte y Complejo Habitacional Valle Chico, donde materializaron cuatro allanamientos simultáneos.

Al irrumpir en los inmuebles, los investigadores procedieron al secuestro de 6 armas de fuego de distintos calibres, 1 aire comprimido, 2 camionetas, 1 motocicleta, 346 cartuchos de diferentes calibres, 3 teléfonos celulares, 4 balanzas digitales, 2 máquinas de contar dinero, varios comprimidos de ansiolíticos,$7.429.200 en efectivo y 100 dólares.

Además, se incautaron envoltorios de plástico que contenían 6,838 kg de marihuana y 168 g de cocaína.