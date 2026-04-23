La Caja de Crédito Municipal entregó otros $24 millones en créditos para emprendedores del Poncho 2026

El intendente de la Capital Gustavo Saadi otorgó a través de la Caja de Crédito Municipal financiamiento a 16 feriantes de la Red Achalay. Con una tasa de fomento del 2% mensual, los artesanos y gastronómicos este año podrán potenciar sus proyectos para la fiesta más importante de la provincia.

Cabe destacar que el organismo municipal ya viene otorgando créditos de cara al mismo propósito y en esta etapa, casi una veintena de emprendedores accedieron a este sistema de financiación de bajo costo.

En esta etapa, el municipio capitalino busca fortalecer la producción local de la red de emprendedores de cara a la próxima Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 con una financiación que alcanza, por ahora, los 24 millones de pesos.

Cada emprendedor recibió una asistencia financiera de $1.500.000, con un esquema de devolución en 12 meses y una tasa de interés social del 2% mensual. Esta herramienta busca que artesanos y gastronómicos puedan adquirir insumos, mejorar sus productos y optimizar sus servicios para el evento que convoca a miles de turistas cada año.

Durante el acto, el intendente Saadi destacó el valor de quienes apuestan por el trabajo independiente: “Detrás de cada emprendedor hay talento, sacrificio y, sobre todo, trabajo. El Estado debe ser un facilitador que brinde las herramientas y el financiamiento necesario para que esas ideas crezcan”, afirmó.

Saadi también resaltó el protagonismo femenino en este sector: “Quedó demostrado que hay muchísima dedicación y talento, especialmente en las mujeres de esta red. Queremos una ciudad que crezca junto a sus emprendedores y por eso no solo entregamos créditos, sino que acompañamos con capacitaciones permanentes”.

Por su parte, el presidente de la Caja de Crédito Municipal, Juan Zelarayán, elogió el historial de los beneficiarios: “Esto no es solo un crédito, es un reconocimiento. La Red Achalay tiene antecedentes excelentes; nos sorprende gratamente que, aunque el plazo es de 12 meses, muchos cancelan antes de tiempo debido al éxito que tienen en el Poncho”.

Zelarayán subrayó que, en un contexto económico difícil, la institución redobla esfuerzos para mantener tasas accesibles que permitan la reinversión constante en los proyectos de la ciudad.

Acompañaron al intendente en la entrega, los concejales Juan Ripoll y Alejandro Carrizo, junto a autoridades de la Caja de Crédito y representantes de la comunidad emprendedora local.