Fin de semana largo para disfrutar de múltiples propuestas en la ciudad

Durante el próximo fin de semana largo, del viernes 1 al domingo 3 de mayo, la ciudad se prepara para ofrecer numerosas actividades culturales, gastronómicas y turísticas.

Locro, folklore y luna llena en Casa de la Puna

Como ya es tradicional, cada 1° de Mayo La Casa de la Puna abrirá sus puertas para celebrar el Día del Trabajador con el Tradicional Locro de Achalay, que ya va por su cuarta edición. Las actuaciones estarán a cargo de Cololo Macedo, Fede Miranda, Carlos Tapia, Ballet Danzares,DJ en vivo más sorteos y juegos.

Las entradas anticipadas costarán $ 5000 y se pueden solicitar al 3834500809 y al 3934566328.

Durante el mediodía del sábado 2, Achalay ofrecerá gastronomía típica, en tanto que el domingo 3, a partir de las 13 hs. en el gran patio al aire libre, se podrá disfrutar de una parrillada, de las clásicas empanadas al horno de barro, entre otros platos tradicionales y la propuesta musical estará a cargo del grupo Gustito Santiagueño. No se cobrará derecho de espectáculo.

En la noche del sábado, de 20 a 22 hs., se podrá vivir una experiencia única bajo el cielo en Casa de la Puna, gracias a la propuesta de Astroturismo denominada: Noche de Luna Llena. La actividad estará a cargo del guía especializado Nahuel Rigotti que invita a realizar observación lunar con telescopios profesionales, practicar astrofotografía y conocer los secretos de las constelaciones y la mitología andina.

La actividad incluye un break (alfajor + jugo) y tiene un costo de $ 8.000 por persona. Las reservas pueden realizarse al 3834290612.

Pueblo Perdido

En el Pueblo Perdido de la Quebrada, durante el sábado 2 y el domingo 3, se podrán realizar las clásicas visitas guiadas a las ruinas arqueológicas de la Cultura La Aguada, en los horarios: 9:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 y 18:00 hs..

Además, La Torradería, Tienda de Sabores nativos, ofrecerá exposición y venta de productos de la economía regional, de 9 a 13hs y de 16hs a 19hs, con la posibilidad de degustar torrados autóctonos y pastelería a base de frutos como algarroba, mistol y chañar, entre otras propuestas gastronómicas. Consultas: 3834 40-4192 | 3834 28-0212

Teatro, danza y música

Diversas obras a cargo de artistas locales, formarán parte de las alternativas para disfrutar de la cultura, durante este fin de semana largo.

El próximo sábado, a partir de las 20 hs., el ballet Takiri ofrecerá un espectáculo en el Teatro Urbano Girardi. El mismo día, en el marco de los festejos por el Día Internacional del Jazz, a partir de las 17 hs en Casa Caravati, se ofrecerá un espectáculo con entrada libre y gratuita a cargo de la banda Síncopa Cuatro, una charla con Javier Lagouarde y una sesión de vinilos a cargo de Josefino Flor. También habrá espacio para el diseño y la gráfica.

Aire libre

También habrá alternativas para disfrutar al aire libre en el Dique El Jumeal, donde se podrán realizar actividades náuticas como kayak, hidropedales, además de trekking, escaladas en roca , rappel y tirolesa, actividades con costo y a cargo de prestadores privados.

Los paseos por la ciudad o la montaña, ya sea mediante caminatas o sobre ruedas, forman parte de las propuestas recreativas entre las que se destacan senderismo y ecotours por las lomadas de La Quebrada, los recorridos a pie por el microcentro con la iniciativa denominada Travel-ando y los circuitos para descubrir en el Bus Turístico (este último servicio del jueves al domingo, excepto el viernes 1°)..

Toda la información referida a días, horarios, cupos y costos de dichas propuestas se puede encontrar en la página web sfvc.tur.ar o en las redes sociales oficiales SFVC Turismo.