Grave agresión a un policia en la zona norte: Hay dos detenidos

Efectivos de las Seccionales Séptima, Décima Tercera y del Grupo de Intervención Rápida GIR-Sur se hicieron presentes en la esquina de las calles Santo Domingo y Las Araucarias, donde sus pares de la Comisaría Octava requerían colaboración tras un desorden que se registraba en el lugar.

Los policías, aprehendieron a una pareja de 26 y 35 años de edad, de apellido Vera, quienes en horas tempranas fueron sindicados por un joven de 20 años de edad, como los autores de haber cometido un ilícito en un local comercial de su propiedad.

En ese momento, los uniformados hicieron lo propio con otras dos personas de ambos sexos, de apellidos Suarez (18) y Pinto (19), como si también demoraron a dos adolescentes de 14 y 16 años de edad, debido a que habrían intentado entorpecer el accionar policial.

Cabe resaltar que, durante el procedimiento, el joven de 26 años de edad, arrojó una piedra que impactó en el rostro de un Oficial Subinspector de Policía, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para la asistencia correspondiente.