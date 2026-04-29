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ALUMNOS SIN TRANSPORTE ESCOLAR EN GUAYAMBA

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Padres y alumnos de la Escuela Secundaria de Guayamba, en el departamento El Alto, se manifestaron nuevamente exigiendo una solución urgente ante la falta de transporte escolar.

Según expresaron, los estudiantes continúan sin poder asistir a clases en lo que va del ciclo lectivo debido a la ausencia del servicio, una situación que genera profunda preocupación en toda la comunidad educativa.

Con carteles y una protesta pacífica, los jóvenes y sus familias hicieron visible el pedido de respuestas inmediatas para garantizar el derecho a la educación. “Los alumnos siguen sin poder asistir a clases este año. Queremos solución”, señalaron durante la jornada de reclamo.

Ante los reiterados pedidos sin respuesta al intendente Ariel Ojeda, crece la incertidumbre entre quienes dependen del transporte para llegar diariamente al establecimiento.

Una madre expresó con indignación: “Nos cansamos de presentar notas en el municipio y no brindan ninguna respuesta. Queremos una solución urgente para que los chicos vuelvan a las aulas. En tiempos de elecciones sobran los vehículos, pero cuando el pueblo realmente los necesita desaparecen”.

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