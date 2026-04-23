Grave: Amenazó con un hacha a su pareja y la golpeó brutalmente

Un grave hecho de violencia en contexto de género ocurrió en las últimas horas en la Capital. Numerarios de la Comisaría Novena llegaron hasta el barrio 50 viviendas Sur, donde aprehendieron a un hombre de 37 años. Este individuo fue sindicado de haber amenazado de muerte a su pareja, una mujer mayor de edad, con un machete y un hacha, para luego agredirla físicamente. Cabe mencionar que, al momento del arribo de la unidad móvil, los uniformados observaron al agresor exhibiendo el machete mencionado y un cuchillo, y al percatarse de la presencia policial, dejó las armas blancas sobre el asiento de una motocicleta, para luego proferir amenazas contra los efectivos. Por lo acontecido, las armas blancas quedaron en calidad de secuestro, incluyendo un segundo cuchillo. La víctima debió ser asistida por personal médico del SAME, mientras que el sujeto fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.