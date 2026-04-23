El fútbol femenino pone primera con un clásico que se roba todas las miradas

El Torneo Anual de Fútbol Femenino de la Liga Chacarera comenzará este domingo 26 de abril en el predio de Empleados de Comercio, con una programación completa que marcará el regreso oficial de la actividad. La jornada abrirá a las 9:30 con el duelo entre La Merced y Los Sureños, mientras que desde las 11:15 Social San Antonio se medirá ante Coronel Daza. Luego, a las 13:00, será el turno de Social Rojas frente a Villa Dolores. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el encuentro de las 14:45, cuando Independiente de San Antonio y Defensores de Esquiú protagonizarán una nueva edición del superclásico de Fray Mamerto Esquiú. Un partido que trasciende la tabla y que promete vivirse con la intensidad propia de una rivalidad histórica. El cierre de la jornada será a las 16:30 con el cruce entre Obreros de San Isidro y la UNCA, en otro duelo que genera expectativas. En esta primera fecha tendrá jornada libre San Martín de El Bañado. De esta manera, el fútbol femenino chacarero vuelve a escena con una programación atractiva y un clásico que le pone un condimento especial al inicio de la temporada. — Síntesis – Fecha 1:

Domingo 26/04 – Cancha Empleados de Comercio 09:30 | La Merced vs Los Sureños

11:15 | Social San Antonio vs Coronel Daza

13:00 | Social Rojas vs Villa Dolores

14:45 | Independiente de San Antonio vs Defensores de Esquiú

16:30 | Obreros de San Isidro vs UNCA Libre: San Martín de El Bañado