InterPro: La Supermaxi se puso más que vibrante

El pasado lunes se jugó una nueva fecha de la Liga InterPro en la categoría Supermaxi, donde de a poco se empiezan a a vislumbrar los candidatos a quedarse con el Apertura.
En cancha de Odontólogos, Profes Universitarios derrotó a los muchachos de Abogados Z por 3 a 1 en un vibrante encuentro. Así también en el mismo escenario, Contadores fue muy superior a Agrimensores y le ganó por 4 a 0.
También en cancha de Contadores, en otro destacado partido, Arquitectos dio la nota al ganarle a Adefca por 2 a 1 y se acomodó en lo mas alto de la tabla de posiciones. En los otros resultados, Odontólogos ganó los puntos a Same y Médicos a Informáticos.