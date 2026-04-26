Josué Agüero mantuvo el título

En una verdadera batalla, el catamarqueño Josué Agüero ganó por puntos en Chile ante el mexicano Garcia, en una pelea que fue televisada por TyC Sports. Josué “La Máquina” Agüero (14-0 con 7 Ko) tuvo su primera defensa del título Oro AMB Superpluma (hasta 58,967 Kg) en el festival “KO a las Drogas”, que integró la Convención Anual Latinoamericana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una pelea muy pareja y complicada. En el último Round el catamarqueño casi se va a la lona y estuvo en peligro el triunfo, ya que el mexicano Ángel Garcia fue muy superior y estuvo a tiro del nocaut.